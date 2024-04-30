"الوطني الحر": نحذّر من استمرار التعاطي الكيدي مع أبناء زحلة

إستنكرت هيئة قضاء زحلة في “التيار الوطني الحر”، القرار المتخذ في جلسة مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال والذي قضى بـ”سحب التفويض المعطى لملف النبيذ إلى المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود المشهود له بالكفاية والإخلاص”.

كما وشجب البيان “تصرفات وزير الصناعة الذي دأب ومنذ استلامه مهامه الوزارية على التعرض لخيرة أبناء زحلة الشرفاء وهم العاملون عند رب عمل واحد هو لبنان”.

وحذر البيان أيضًا من “إستمرار التعاطي الكيدي مع ابناء زحلة”، مناشدًا وزير الزراعة عباس الحاج حسن “الدفاع عن كرامة المدير العام والحفاظ على صلاحيات وزارة الزراعة”.