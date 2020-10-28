استمع لاذاعتنا

الوفد الروسي من السراي: نتمنى مشاركة لبنان في مؤتمر دمشق لعودة النازحين

منذ 4 دقائق
السراي الحكومي

السراي الحكومي

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية وفدا روسيا ديبلوماسيا عسكريا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافزنتيف ومشاركة.

وأفاد المكتب الاعلامي في السرايا، بأن الوفد تداول مع الرئيس دياب في أهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين. وتمنى أن يتمثل لبنان فيه بأعلى مستوى.

ولفت الوفد الروسي الى أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوافرة، بحيث أن الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، مع التأكيد أن النازحين يريدون العودة الى ديارهم.

وأعرب الوفد عن “تقديره للجهود اللبنانية الكبيرة لاستضافة النازحين السوريين وانعكاسها على ظروفهم الحياتية والاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت”.

من جهته، رحب الرئيس حسان دياب بـ”المبادرة الروسية وهي تتوافق مع الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين التي أقرها مجلس الوزراء بالاجماع بتاريخ 14 تموز 2020″.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من حزب الله
    “التشيك” تصنف “حزب الله” بكل أذرعه تنظيماً إرهابياً… وإسرائيل تثمن القرار
    محافظ جبل لبنان
    محافظ جبل لبنان يعزل بلدات وقرى شوفية لمدة اسبوع
    صيدلية
    مستغلاً الأزمة… الدواء “الإيراني يتسلل” إلى الأسواق اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دولار
    مسرحية السوق السوداء… هؤلاء من يقفون خلف انخفاض الدولار
    الشيخ بهاء الحريري
    ما الذي يخيف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان من مشروع بهاء الحريري الإنقاذي ؟
    احلام
    هجوم من أحلام ورجال أعمال إرماراتيين على راغب علامة