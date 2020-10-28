الوفد الروسي من السراي: نتمنى مشاركة لبنان في مؤتمر دمشق لعودة النازحين

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية وفدا روسيا ديبلوماسيا عسكريا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافزنتيف ومشاركة.

وأفاد المكتب الاعلامي في السرايا، بأن الوفد تداول مع الرئيس دياب في أهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين. وتمنى أن يتمثل لبنان فيه بأعلى مستوى.

ولفت الوفد الروسي الى أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوافرة، بحيث أن الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، مع التأكيد أن النازحين يريدون العودة الى ديارهم.

وأعرب الوفد عن “تقديره للجهود اللبنانية الكبيرة لاستضافة النازحين السوريين وانعكاسها على ظروفهم الحياتية والاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت”.

من جهته، رحب الرئيس حسان دياب بـ”المبادرة الروسية وهي تتوافق مع الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين التي أقرها مجلس الوزراء بالاجماع بتاريخ 14 تموز 2020″.