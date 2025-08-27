الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوفد السوري يلغي زيارته إلى بيروت!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 3:28 مساءً
لبنان وسوريا

لبنان وسوريا

A A A
طباعة المقال

أشارت معلومات الجديد الى أن الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آخر للزيارة.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ”النهار” أنه لم يحدّد أي موعد مع الوفد السوري من الأساس وبالتالي لم يلغ ولم يؤجل.

ولاحقاً، كتب متري على منصة “إكس”: “جواباً على أسئلة الإعلاميات والإعلاميين: لم يتحدد بعد موعد الاجتماع اللبناني-السوري.

وكان من المفترض أن يصل الوفد السوري الوزاري والأمني إلى بيروت في اليومين المقبلين لبحث أكثر من ملف عالق بين سوريا ولبنان، بعد زيارتين لرئيسي الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ونواف سلام في كانون الثاني، ونيسان الفائتين.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح
    وزير الدفاع خلال لقائه وزير الداخلية الكويتي: لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
    البطريرك الراعي
    سلسلة لقاءات للراعي في الديمان.. وهذا ما تم بحثه
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    الحجار في احياء العيد الثمانين للأمن العام: لنسر موحدين نحو لبنان وطناً جامعاً لأبنائه مانعاً للفرقة والعزلة

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!