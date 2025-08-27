الوفد السوري يلغي زيارته إلى بيروت!

أشارت معلومات الجديد الى أن الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آخر للزيارة.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ”النهار” أنه لم يحدّد أي موعد مع الوفد السوري من الأساس وبالتالي لم يلغ ولم يؤجل.

ولاحقاً، كتب متري على منصة “إكس”: “جواباً على أسئلة الإعلاميات والإعلاميين: لم يتحدد بعد موعد الاجتماع اللبناني-السوري.

وكان من المفترض أن يصل الوفد السوري الوزاري والأمني إلى بيروت في اليومين المقبلين لبحث أكثر من ملف عالق بين سوريا ولبنان، بعد زيارتين لرئيسي الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ونواف سلام في كانون الثاني، ونيسان الفائتين.