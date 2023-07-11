الوفد النّيابيّ المعارض: لن نألو جهداً لإيجاد الحلول لأزمة النزوح

أكد الوفد النيابي المعارض الذي جال على العواصم الغربية من ستوكهولم إلى بروكسل وواشنطن وباريس وبرلين، أن ملف النازحين السوريين وعودتهم هو على رأس أولوياته.

وأثار النواب قضية النازحين خلال جولاتهم، إذ أودعوا كل المسؤولين الغربيين الذين التقوهم كتاباً يشتمل على تفاصيل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري على لبنان واللبنانيين.

ولفت النواب إلى أن المسؤولين في العواصم الغربية أبدوا تفهمهم للوضع القائم والهواجس المثارة حول ملف النازحين والعبء الذي يتحمله لبنان، وأهمية الوصول إلى حلّ بأسرع وقت ممكن. هذا وقد سجل الوفد خرقاً مع النائب في البرلمان الاوروبي فرانسوا كزافييه بيلامي الذي أبدى اهتماماً خاصاً بهذه القضية وشرع بالتسويق لها والسعي لوضع الحلول المناسبة.

وشدد النواب على أنهم لن يألوا جهداً لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة النزوح السوري التي تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مؤكدين على ضرورة العمل على عودة النازحين إلى بلدهم.

وأكد النواب أن كل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عكس ذلك هو محض افتراءات وإشاعات كاذبة، مصدرها والمروج لها بات معروفاً.