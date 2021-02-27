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الوفود المؤيدة تتقاطر الى بكركي: حياد سيادة استقرار!

27 - فبراير - 2021
بكركي

بكركي

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تتقاطر الوفود الى ساحة الصرح البطريركي في بكركي للمشاركة في التحرك الداعم لطروحات سيده البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وسطة مواكبة امنية كبيرة وانتشار للعناصر على طول الطرق المؤدية الى الصرح. ورفعت في الباحة الخارجية 3 لافتات “لبنان اولا واخيرا”، “حياد – سيادة – استقرار”، و”بكركي لكل لبنان”. وتصدح في الصرح “أناشيد وطنية ودينية”.

وظهرا، كان المؤيدون لمواقف البطريرك الراعي بدأوا يتجمعون في جل الديب، استعدادا للانطلاق بمواكب سيارة للمشاركة في التجمع المركزي في ساحة بكركي مع التزام الاجراءات الوقائية التي يفرضها فيروس كورونا.
ورفع المشاركون الاعلام اللبنانية وصورا للراعي، ويبثون عبر مكبرات الصوت أقواله الداعية الى الحياد والى عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.

كما تجمّع المؤيدون في الزوق وفي عدد من النقاط الاخرى.

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