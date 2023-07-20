الوفود تتقاطر.. فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" تنطلق اليوم

تفتتح صباح اليوم الخميس فعاليات “بيروت عاصمة الشباب العربي 2023″، حيث تقاطرت منذ يوم أمس الوفود المشاركة في هذا الحدث الذي يتزامن مع إطلاق النشاط الأول وهو “منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي”، الذي يستمرّ ليومين ويترافق مع زيارات سياحية للضيوف إلى مدينتي جبيل وبعلبك.

وفي هذا الإطار، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، “حرص الجامعة على دعم أيّ إنجاز متميّز على أرض لبنان، لما لها من مكانة خاصة في قلب كل عربيّ”.

أمّا وزير الشباب الأردني محمد النابلسي، فتحدّث عن “رؤى لتفعيل تعاون عربي مشترك تقوده مصر والأردن على صعيد دعم الشباب في المنطقة العربية”.

إلى ذلك، وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي فجرًا، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، للمشاركة في احتفال إعلان “بيروت عاصمة الشباب العربي 2023” و”المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي”، وكان في استقباله في المطار، رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة، ومدير مكتب وزير الشباب والرياضة حسين عمر، في حضور سفير مصر ياسر علوي.

هذا ويعتبر المنتدى الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة “اليونيسيف” في لبنان، باكورة أنشطة بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، وينطلق عند العاشرة من صباح اليوم.