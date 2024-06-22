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الولايات المتحدة تؤكد دعمها لإسرائيل في حالة اندلاع صراع مع حزب الله

منذ ساعة واحدة
علما أمريكا وإسرائيل

علما أمريكا وإسرائيل

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على استعدادها لتقديم الدعم الأمني لإسرائيل في حالة تصاعد الصراع على الحدود الشمالية مع لبنان، مع تأكيد أنها لن تنشر قوات على الأرض.

جاءت تلك التصريحات وفقاً لقناة العربية خلال لقاءات أجراها وفد إسرائيلي بواشنطن، حيث ناقش المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون تطورات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، بما في ذلك التوترات المتزايدة مع حزب الله والتحديات الإقليمية المستمرة.

وأكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لتقديم المساعدة الأمنية اللازمة لإسرائيل في حالة اندلاع حرب شاملة على الحدود الشمالية، مؤكدين في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات برية في النزاعات الناتجة عن التصعيدات المحتملة.

ورغم التأكيدات على الدعم، فإن القرارات الأمريكية ستتخذ بناءً على التطورات السياسية والعسكرية الراهنة في المنطقة.

وفي سياق آخر، نوقشت عدة قضايا بين المسؤولين الأميركيين والاسرائيليين بما في ذلك الأمن الإقليمي، والتوترات مع إيران، إضافةً إلى التحديات المستمرة في قطاع غزة والمفاوضات المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والدعوات الدولية إلى وقف التصعيدات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة.

    المصدر :
  • العربية

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