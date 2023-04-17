الأثنين 26 رمضان 1444 ﻫ - 17 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الولايات المتحدة والأمم المتحدة: المباشرة يوم غد بتطبيق برنامج دعم مادي لعناصر قوى الأمن الداخلي

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

ستبدأ السفارة الأميركية في بيروت والأمم المتحدة، في الثامن عشر من شهر نيسان 2023، بصرف مبالغ نقدية في إطار “برنامج دعم سبل العيش”.

وستوفّر الدفعة الأولى من هذا البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 16.5 مليون دولار أميركي، دعمًا ماليًا مؤقتًا لعناصر قوى الأمن الداخلي المستحقين بقيمة مائة دولار شهريًا لمدة ستة أشهر.

وسيساعد هذا البرنامج في التخفيف من بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يبذلون الجهود الجبارة لخدمة وطنهم وأبنائه والمقيمين على أراضيه، ما يساهم في نهاية المطاف في أمن البلد واستقراره العام، بحسب السفارة الاميركية في بيروت.

وكجزء من البرنامج الذي تموله الولايات المتحدة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مزود خدمة مالي على مستوى البلاد لصرف هذه الأموال لعناصر قوى الأمن الداخلي المستحقين. سيتلقى عناصر قوى الأمن الداخلي رسائل نصية من مزود الخدمة المالي إعتباراً من الثامن عشر من شهر نيسان الحالي ولمدة ثلاثة أيام، على أن تكون الدفعة الأولى جاهزة للصرف فور تلقي العنصر الرسالة النصية.

ورأت السفارة أن بدء المدفوعات النقدية هو دليل ملموس على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الجهود الحاسمة لقوى الأمن الداخلي لبسط سيادة القانون والدفاع عن شعب لبنان.

وسينتفع الجيش اللبناني من هذا البرنامج الذي ترعاه الولايات المتحدة وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن تبدأ المدفوعات الأولية في القريب العاجل.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر
    نصر لصوت بيروت انترناشونال: لن نرضى بالزيادات المرتقبة ولن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا بكل الاساليب المتاحة
    النائب جورج عقيص
    عقيص: القضاء مُطالب بحماية نقابة المحامين كمعقل للحريات العامة
    القصر الجمهوري في بعبدا
    اتصالات معارِضة: المرشح الجديد ينتظر التخلي عن فرنجية

    الأكثر قراءة

    هلال- تعبيرية
    الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
    الدولار والليرة اللبنانية
    أمر "ماليّ" خطير يحضر للبنان!
    حادث سير على أوتوستراد جونية - كسروان
    بالصوَر.. حادث سير مروّع على أوتوستراد جونية وسقوط قتيلين