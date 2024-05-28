"اليازا" تكرر النداء للداخلية: إلى متى سيستمر الواقع الحالي؟

كررت “اليازا” في بيان، نداءها إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال والى هيئة ادارة السير والآليات، حول “قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان الذي كان من اوائل القطاعات في الدول العربية، وتوقف بشكل كامل رغم الحاجة الماسة لتطويره وضبطه خارج قاعدة الصفقات لحماية المال العام بهدف واحد هو حماية حياة الناس والمركبات على الطرقات العامة” .

وذكرت بـ”فشل هذا القطاع والدعوة الى اعادة العمل به بحسب احدث المعايير الدولية لسلامة المركبات بأسرع وقت ممكن، فخسارة لبنان لا تعوض نتيجة لتوقف هذه الخدمة منذ اكثر من سنتين”.

وسألت: “بعد هذا التأخير غير المفهوم وغير المبرر، عن الأسباب الحقيقة لتعطيل هذا القطاع ومن المستفيد، خصوصا أن معالي وزير الداخلية والبلديات وسعادة رئيس هيئة الشراء العام قد أعلانا بتاريخ ١٥-٥ -٢٠٢٣ عن إطلاق مناقصة تم نشرها على موقع الشراء العام ونوّها بشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية”.

كما سألت وزير الداخلية والبلديات: “لماذا هذا الخلل الكبير فى ادارة معظم مهام هيئة ادارة السير بشكل غير مسبوق من تاريخ لبنان؟ ماذا حصل وإلى متى سيستمر الواقع الحالي؟”.