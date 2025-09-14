الياس اسطفان: التزامنا ليس تذكيراً سنوياً بل معركة يومية!

كتب النائب الياس اسطفان عبر منصة “أكس”، في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل: “١٤ أيلول محطة نستعيد فيها وصيّة بشير: بناء دولة سيّدة، مؤسسات قوية، وجيش واحد يحمي الجميع. هذه الدولة تبقى حلماً ناقصاً ما دام هناك سلاح غير شرعي يقيّد الدولة ويحدّ من سيادتها. التزامنا ليس تذكيراً سنوياً، بل معركة يومية حتى قيام الدولة التي استشهد بشير لأجلها”.

