الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الياس اسطفان: التزامنا ليس تذكيراً سنوياً بل معركة يومية!

منذ 15 دقيقة
الياس اسطفان

الياس اسطفان

A A A
طباعة المقال

كتب النائب الياس اسطفان عبر منصة “أكس”، في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل: “١٤ أيلول محطة نستعيد فيها وصيّة بشير: بناء دولة سيّدة، مؤسسات قوية، وجيش واحد يحمي الجميع. هذه الدولة تبقى حلماً ناقصاً ما دام هناك سلاح غير شرعي يقيّد الدولة ويحدّ من سيادتها. التزامنا ليس تذكيراً سنوياً، بل معركة يومية حتى قيام الدولة التي استشهد بشير لأجلها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض: اخرجوا من عقدة ما لنا لنا.. وما لكم لنا ولكم!
    رئيس الحكومة نواف سلام
    نواف سلام: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
    رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل
    سامي الجميّل متفائل: لا عودة إلى الوراء

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
    أفيخاي أدرعي
    فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
    أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يصوتون على قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
    الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين