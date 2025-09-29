الياس اسطفان: من يخاف صوت المنتشر يخاف أيضاً صندوق المقيم

كتب النائب الياس اسطفان عبر موقع “أكس”: “اليوم سقط القناع وتبيّن بوضوح أنّ الخوف من المغتربين أكبر من أي ذريعة. خصومنا يعرفون أنّ أصوات الخارج ستعرّي فسادهم وارتهانهم، لذلك يحاولون شطبها تمهيداً لتطيير الانتخابات النيابية نفسها. من يخاف صوت المنتشر يخاف أيضاً من صندوق المقيم. لكننا سنحمي الاستحقاقين معاً، لأنّ الديمقراطية ليست منّة من أحد بل حقّ للشعب”.

