الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الياس حنكش: اللبنانيون ينتظرون الخطوات الإصلاحية

منذ 31 دقيقة
النائب الياس حنكش

النائب الياس حنكش

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش أن “الوعود بتوفير الكهرباء ليست كالوعود السابقة، ففي السابق كان هناك سوء إدارة وفساد وحلول مؤقتة، إنما اليوم سلكت الدولة في خدماتها ومؤسساتها إصلاحات حقيقية والخطوات واضحة بهذا الإتجاه وأول الغيث إنشاء الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات كخطوة لاعادة نهوض البلد واعطاء الاشارة المناسبة للمستثمرين الاجانب”.

حنكش وفي مداخلة ضمن برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان ، أشار إلى أن “اللبنانيين ينتظرون الخطوات الإصلاحية والمزيد من الشفافية وحسن الإدارة لإعادة استقطاب المشغلين والإستثمارات”.

وقال: “الإصلاحات الاقتصادية وغيرها تعود بعد إغلاق الفجوة لإعادة انتظام حياتنا على المستوى الخدماتي، اليوم يحاول لبنان اللحاق بقطار الاصلاحات من خلال الورشة التشريعية، ولكن علينا ألا ننسى أن التركيبة الأساسية في مجلس النواب لم تتغير لذلك انتخابات 2026 هي المدماك الأساسي للبنان الجديد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبدالله
    بلال عبدالله: هل بالفرز الديني نحصن العيش المشترك؟
    وزير الاعلام بول مرقص
    وزير الإعلام: يمنى شري تركت بصمة محبة لا تنسى
    نائب رئيس الحكومة طارق متري
    طارق متري: الجيش لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة!

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    قتيلان في غارة إسرائيلية على بعلبك
    من هو القيادي المستهدف بالغارة الإسرائيلية على العسيرة في بعلبك؟
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد