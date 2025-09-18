الياس حنكش: اللبنانيون ينتظرون الخطوات الإصلاحية

اعتبر عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش أن “الوعود بتوفير الكهرباء ليست كالوعود السابقة، ففي السابق كان هناك سوء إدارة وفساد وحلول مؤقتة، إنما اليوم سلكت الدولة في خدماتها ومؤسساتها إصلاحات حقيقية والخطوات واضحة بهذا الإتجاه وأول الغيث إنشاء الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات كخطوة لاعادة نهوض البلد واعطاء الاشارة المناسبة للمستثمرين الاجانب”.

حنكش وفي مداخلة ضمن برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان ، أشار إلى أن “اللبنانيين ينتظرون الخطوات الإصلاحية والمزيد من الشفافية وحسن الإدارة لإعادة استقطاب المشغلين والإستثمارات”.

وقال: “الإصلاحات الاقتصادية وغيرها تعود بعد إغلاق الفجوة لإعادة انتظام حياتنا على المستوى الخدماتي، اليوم يحاول لبنان اللحاق بقطار الاصلاحات من خلال الورشة التشريعية، ولكن علينا ألا ننسى أن التركيبة الأساسية في مجلس النواب لم تتغير لذلك انتخابات 2026 هي المدماك الأساسي للبنان الجديد”.