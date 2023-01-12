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الياس حنكش لـ"صوت بيروت انترناشونال": هذه السلطة تتعاطى مع الدستور حسب الطلب

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يناير - 2023 12:15 مساءً
النائب الياس حنكش

النائب الياس حنكش

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تجمّع اهالي ضحايا مرفأ بيروت أمام قصر العدل احتجاجا على محاولات تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ، تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى، حتى اللحظة لاتوجد معلومات ما اذا كان سيكتمل النصاب كما وأكدت مصادر قضائية داخل قصر العدل لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أنه اذا لم يؤمن نصاب هذا الاجتماع سيفشل ولن يعقد.

وصرح النائب الياس حنكش بحديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” عند سؤاله عن ان وجودهم بجانب اهالي الضحايا يعتبر تدخل سياسي بالقضاء، أكد حنكش، ان هذه السلطة تتعاطى مع الدستور حسب الطلب، وهذه القضية هي الاحق، وتحقيق العدالة هي مسؤولية وليس فقط لأهالي الضحايا ولكن لمستقبل هذا البلد.

وعن امكانية تحويل هذا الملف الى القضاء الدولي أجاب حنكش، أن هناك عريضة موجهة الى جهات دولية ونحن اليوم نترقب وصول وفد من المحقيقين الأوروبيين للتحقيق في سرقة الشعب اللبناني والأموال المنهوبة، لأن لا ثقة بالقضاء اللبناني ستلجأ الناس الى تحقيق دولي والمرة الوحيدة التي وصلنا بها إلى نتيجة هي التحقيق بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأن التحقيق كان في لاهاي خارج لبنان، والمعروف أن القضاء اللبناني رغم وجود قُضاة يمكن الوثوق بهم لكن الضغط الذي يمارس على القُضاة الموجودين تحول دون الوصول إلى نتيجة.

كما وتحدث الزميل حسين خريس مع عائلة لقمان سليم، وصرحت زوجة لقمان ان هناك نفس القتال من أجل تحقيق العدالة وهم كعائلة بشكل طبيعي متضامنون مع اهالي الضحايا.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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