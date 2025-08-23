السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
الياس حنكش: نشعر بأننا بدأنا نحقق ما حلم به البشير

منذ 40 دقيقة
النائب الياس حنكش

كتب النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة “أكس”: “في هذا اليوم المجيد إنتخب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية من قلب الحرب والنار والدمار،

في هذا اليوم وخلال ٢١ يوماً عرفنا أن لبنان يستطيع أن يكون له دولة محترمة وجيش قوي،
يستطيع أن يكون له قضاء نزيه،
أن تكون إدارته خالية من الفساد،
يستطيع أن يكون إقتصاده مزدهر،
وأن يكون فيه المواطن منتج مبدع ومبتكر…
تماماً كما نشعر اليوم، نشعر بأننا بدأنا نحقق ما حلم به البشير وهو بناء الدولة القوية، المحترمة والمنتجة”.

