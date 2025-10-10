الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

اليرزة محور لقاءات دفاعية.. تعاون أميركي وتشريعي وإغاثي

منذ 49 دقيقة
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، وبُحث خلال اللقاء في أوجه الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة للأجهزة الأمنية اللبنانية، وسبل تعزيز قدراتها العملانية.

كما التقى اللواء منسى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وتم التداول في الأوضاع العامة واقتراحات ومشاريع القوانين المتصلة بالمؤسسة العسكرية.

إلى ذلك، استقبل وزير الدفاع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، وجرى البحث في شؤون تتعلق بمهام الدفاع المدني والتنسيق القائم مع الوزارة في الحالات الطارئة وخطط الإغاثة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

