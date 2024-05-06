اليكم آخر مستجدات الجبهة الجنوبية.. قصفٌ متبادل وإصابات بصفوف جيش الاحتلال

أصيب إسرائيليان بجراح خطيرة جراء هجوم بمسيّرات مفخخة قام به “حزب الله” على مستوطنة المطلّة المتاخمة للحدود، في تصعيد جديد على الجبهة بين “حزب الله” وإسرائيل، حيث جرى قصف مكثّف ومتبادل بين إسرائيل و”حزب الله” تجاه مواقع وبلدات عديدة.

من جهته، أعلن “حزب الله” قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى؛ اليوم الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 15 مبنى عسكريا في موقع تابع لقوة رضوان في عرب اللويزة، وفي وقت سابق قال إنه هاجم مجمعا عسكريا لحزب الله في بلدة السفري في “عمق لبنان”، ومباني عسكرية لحزب الله في رامية وعيتا الشعب ومروحين، بالإضافة إلى “بنية تحتية” في جبل بلاط بجنوب لبنان.