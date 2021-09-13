الأثنين 6 صفر 1443 ﻫ - 13 سبتمبر 2021 |
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اليكم الصورة التذكارية لمجلس الوزراء الجديد

منذ 20 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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الصورة التذكارية لمجلس الوزراء الجديد في حضور عون وبري

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