الأثنين 6 صفر 1443 ﻫ - 13 سبتمبر 2021
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أخبار لبنان
اليكم الصورة التذكارية لمجلس الوزراء الجديد
منذ 20 دقيقة
مجلس الوزراء
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الصورة التذكارية لمجلس الوزراء الجديد في حضور عون وبري
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