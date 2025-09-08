اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

يؤثر طقس رطب على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة، فيما الرطوبة تبقى عالية مع تشكل سحب وضباب على الجبال واحتمال لتساقط مطر محلي اليوم خاصة بعد الظهر.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٧ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

– الجو: متقلب غائم جزئيًا الى غائم واحتمال مطر محلي

– الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٩٠٪

– الرياح جنوبية غربية تنشط قليلًا شمالًا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٤٠ كم/س

– الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

– الانقشاع: جيد يسوء جبلًا

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج ٨٠ وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: صيفي متقلب جزئيًا الى غائم ويتشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

الاربعاء: صيفي معتاد غائم جزئيًا الى غائم ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س