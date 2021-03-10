اليكم جدول اعمال جلسة مجلس النواب الجمعة

ينعقد مجلس النواب في جلسة عند الواحدة والنصف من بعد ظهر الجمعة في الاونيسكو تنافش جدول الأعمال ادناه:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6492: تعديل القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.

3-إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.