السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليكم جدول اعمال جلسة مجلس النواب الجمعة

10 - مارس - 2021
جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو

جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو - ارشيفية

A A A
طباعة المقال

ينعقد مجلس النواب في جلسة عند الواحدة والنصف من بعد ظهر الجمعة في الاونيسكو تنافش جدول الأعمال ادناه:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6492: تعديل القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.

3-إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.

    المزيد من أخبار لبنان

    حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب
    بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب
    عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور
    جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة
    النائب سليم عون
    سليم عون: لا نقبل بأن يُعامَل رئيس الجمهورية على طريقة "منكارمَك"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد