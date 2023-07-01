السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
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اليكم جدول ساعات تقنين الكهرباء في هذه المنطقة

منذ 6 ساعات
خطوط كهرباء - تعبيرية

خطوط كهرباء - تعبيرية

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أصدرت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل جدول ساعات التقنين التي تتراوح بين 5 و 8 ساعات يوميا على مولداتها حسب كل حي او منطقة، بسبب زيادة سرقة التيار الكهربائي، مشيرة الى انه عند انخفاض نسبة السرقات على اي مولد يلغى التقنين عنه.

ودعت جميع المشتركين الى المساعدة على كشف السارقين للتيار الكهربائي.

وكانت الشركة أشارت في بيان سابق الى ان قيمة الكيلوات المسروقة بالمليارات، اكثر بكثير من قدرتها على تحمل اعبائها.
ولفتت الى أنه “بدلا من تطبيق التقنين على الجميع ستحدد المولدات التي يتواجد عليها هدر عال من الكيلوات بنتيجة ارتفاع كمية السرقات ويطبق عليها تقنين قاس لا يقل عن 8 ساعات يوميا.

وأعلنت انها ستوزع عددا من الفنيين على هذه المولدات لمعرفة السارقين وتحرير بحقهم محاضر ازالة مخالفة، وتحيلها للملاحقة الجزائية الى النيابة العامة بجرم السرقة.

وختمت: “اننا نؤمن خدمة عامة للجميع، آملين التجاوب حفاظا على هذه الخدمة”.

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