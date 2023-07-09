اليكم طقس الأيام المقبلة

طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان اليوم ولغاية يوم الثلاثاء مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون مشمشة وتتشكل السحب تدريجياً نهاراً فوق الساحل والمناطق المحيطة بها وضباب على الجبال المنخفضة. موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتستمر عدة أيام مصدرها المنطقة الممتدة بين شبه الجزيرة العربية وشرق افريقيا .

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

▪ الاحد :

١- الحرارة : تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب

٣- الرياح: الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

▪ الاثنين : مشمس مع تشكل السحب نهاراً والضباب المحلي والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

▪ الثلاثاء : مشمس اجمالا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س