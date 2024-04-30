اليونيسف تحذّر من تداعيات التصعيد في جنوب لبنان على الأطفال

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من الأثر الكبير، الذي يخلّفه التصعيد المستمر، في جنوب لبنان، بين “حزب الله” وإسرائيل، على الأطفال الذين بات الآلاف منهم خارج المدارس.

وأعرب ممثل “اليونيسف” في لبنان إدوارد بيجبيدر، في تقرير بعنوان “محاصرون في مرمى النيران”، عن القلق العميق تُجاه الأطفال والأسر، الذين أُجبروا على ترك منازلهم، وإزاء الأثر طويل الأمد الذي يتركه العنف على سلامة الأطفال وصحتهم وتعليمهم.

ودعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال والمدنيين”.

وأشار إلى “وجوب مضاعفة الجهود، للتأكد من أنّ كلّ طفل، في لبنان، يذهب إلى المدرسة ويتعلّم وأنّه في منأى عن الأذى الجسديّ والنفسيّ ولديه الفرصة في النمو والمساهمة بفعالية في المجتمع”.