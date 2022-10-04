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"اليونيسف": نتابع الجدل القائم حول مشروع نبع الطاسة

منذ 5 دقائق
اليونيسف

اليونيسف

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لفتت نائبة ممثل “اليونيسف” في لبنان “ايتي هيغينز”، في بيان حول مشروع نبع الطاسة، الى ان “اليونيسف تتابع الجدل القائم حول مشروع نبع الطاسة التابع لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية”.

وقالت: “كنا قد اجتمعنا اليوم مع ممثلين عن المجموعات البيئية المحلية، واستمعنا إلى هواجسهم حول المشروع. تم التأكيد على توقف أعمال إعادة تأهيل نبع الطاسة الحالي بتاريخ 28 أيلول بعد صدور القرار القضائي بوقف الأعمال، وعليه، تنتظر اليونيسف الآن صدور القرار القضائي النهائي، كما تنتظر نتائج تقييم وزارة البيئة في ما يتعلق بإكتمال دراسة تقييم الأثر البيئي التي سبق لوزارة الطاقة والمياه أن تقدمت بدراسة المسح البيئي لمشروع نبع الطاسة إلى وزارة البيئة بتاريخ 1 حزيران 2022”.

وأضافت: “تتفهّم اليونيسف التساؤلات التي طُرحت اليوم من قبل ممثلي الجمعيات والحركات البيئية المحلّية، وجددّت إلتزامها بدعم المجتمعات المحلية في الحصول على المياه مع التقيّد بالقوانين اللبنانية والأنظمة البيئية والمعايير الدولية”.

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