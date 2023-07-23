"اليونيفيل" أمام "القرض الحسن".. وسعيد يُحذّر!

علّق رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد، على صورة لعناصر من قوات “اليونيفيل” يسحبون أموالًا من فرع تابع لمؤسسة “القرض الحسن”.

سعيد نشر الصورة المذكورة على حسابه على “تويتر”، وقال إنّ “التعامل مع المؤسسات التابعة للحزب تؤدّي إلى اعتراف المجتمع الدولي بحزب الله”، مضيفًا: “الطبيعة تكره الفراغ”!

التعامل مع المؤسسات التابعة للحزب تؤدّي الى اعتراف المجتمع الدولي بحزب الله….

الطبيعة تكره الفراغ! pic.twitter.com/TDu8rL2ePA — Fares Souaid (@FaresSouaid) July 23, 2023