اليونيفيل: استئناف عملية تبديل الجنود بشكل جزئي

اعلنت “اليونيفيل” في بيان، انه ” بعد أن علق ألامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مع بعض الاستثناءات، في نيسان 2020 جميع عمليات التبديل والإعادة إلى الوطن ونشر الأفراد العسكريين للتخفيف من انتقال فيروس كورونا، استأنفت اليونيفيل اليوم عمليات تبديل جنودها بشكل جزئي مع مراعاة جميع البروتوكولات المحلية والدولية المعمول بها”.

اضاف البيان: “وتأتي عملية التبديل في اليونيفيل بعد الإجراءات الانتقالية المؤقتة وغير العادية التي أعلن عنها الأمين العام غوتيريس من خلال رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في 5 حزيران 2020. وتستمر هذه الإجراءات المؤقتة التي تتضمن نظام حجر صحي صارم وفعال لمدة ستة أشهر، ومن المقرر إجراء المراجعة التالية في تشرين الأول 2020.

وتستند عمليات التبديل على نظام حجر صحي صارم ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وسياسات الحكومة اللبنانية.

وسيستمر العمل بهذه الإجراءات الانتقالية لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: حماية موظفي الأمم المتحدة وقدرتهم على أداء العمليات الحرجة؛ والمساعدة في احتواء وتخفيف انتشار الفيروس داخل لبنان والعالم، وضمان ألا يكون موظفي الأمم المتحدة من ناقلي العدوى؛ ودعم السلطات الوطنية في تعاملها مع الكوفيد-19، على قدر الإمكان وعند الطلب، والمساعدة في حماية المجتمعات المعرضة مع مواصلة تنفيذ ولاياتنا”.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول: “أود التشديد على أن أفراد اليونيفيل سيواصلون الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية الصارمة المطبقة منذ بداية تفشي الفيروس من أجل منع انتشاره. وستطبق هذه الإجراءات على جميع موظفينا، سواء أولئك الذين يعيشون في مواقع ومجمعات الأمم المتحدة، والعائدين إلى ديارهم أو الوافدين الجدد، والعائدين من الإجازة”.

واشار البيان الى انه “تم تنسيق جميع الإجراءات والقرارات الاحترازية حول هذه المسألة بالتشاور الوثيق مع السلطات اللبنانية.

وانسجاما مع التدابير الاحترازية التي تتطلبها المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، سوف يُطلب من جميع الأفراد العسكريين خلال فترة التبديل الخضوع لفترة من الحجر الصحي في بلدهم الأم قبل نشرهم في لبنان، وأيضا لحجر في منطقة البعثة عند وصولهم إلى لبنان”.

وختم البيان: “إن اليونيفيل تتخذ جميع الترتيبات المناسبة لنقل الوحدات والعاملين الوافدين بشكل آمن إلى مرافق الحجر الصحي المخصصة لهم داخل قواعد اليونيفيل في جنوب لبنان.

وستضمن اليونيفيل أن تكون تدابير الحجر الصحي فعالة ويراعيها بدقة جميع الأفراد.

في غضون ذلك، يواصل أفراد اليونيفيل القيام بالأنشطة العملياتية لدعم ولاية البعثة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.