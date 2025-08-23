السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
اليونيفيل افتتحت عيادة في عين إبل… قائد القطاع الغربي: الرعاية الصحية قطاع أساسي للاستقرار

منذ 18 دقيقة
جندي من الجيش اللبناني يقف بالقرب من مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في مرجعيون

جندي من الجيش اللبناني يقف بالقرب من مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في مرجعيون (رويترز)

افتتحت “اليونيفيل”، بالتعاون مع الوحدة الإيطالية، عيادة جديدة في قرية عين إبل التابعة لبلدية بنت جبيل، في حضور شخصيات مدنية ودينية في البلدة.

وأكد قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال دافيد كولوسي في كلمته، أن “الرعاية الصحية اليوم قطاع أساسي للاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها”، مشددا على أن مستقبل جنوب لبنان واقع تسعى اليونيفيل لتحقيقه يوما بعد يوم.

وشكر رئيس البلدية أيوب خريش، في كلمة، “اليونيفيل والوحدة الإيطالية على تواجدهما الدائم”. كما شكر المطران الماروني شربل عبد الله اليونيفيل على “قيمة الأمل في هذه المرحلة العصيبة”.

