اليونيفيل: التعاون مع الجيش مهم لضمان الأمن والاستقرار بعد الانسحاب الإسرائيلي

أعلنت” اليونيفيل” في بيان انه”في إطار الاجتماعات الرسمية مع الجيش اللبناني، التقى قائد القطاع الغربي في “اليونيفيل” الجنرال الإيطالي دافيد كولوسي، بقائد فوج التدخل السريع الثاني، العميد الركن جهاد خالد.

وأضاف البيان:”شكل اللقاء فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني بهدف ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. ويكثف القطاع الغربي في اليونيفيل عمله اليومي بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني لتقديم أقصى درجات الدعم في السيطرة وضمان الأمن في المنطقة”.

وأشار الى ان”هذا التعاون الوثيق ضروري لتمكين الجيش للبناني من استلام زمام السيطرة على الأراضي تدريجياً، وتوفير الحماية للسكان المحليين خلال العملية الحساسة للعودة إلى أراضيهم ومنازلهم، لا سيما بعد انسحاب القوات الإسرائيلية”.

وأكد الجنرال كولوسي، خلال حديثه مع العميد الركن خالد” الدور الحاسم للتآزر والتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني”، مشدداً على أن” الجهود المشتركة والتواصل المستمر في الميدان أساسيان للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

كما شدد الجنرال كولوسي على” الدور الجوهري للتدريب المشترك في تحسين القدرات المشتركة وتوسيع فرص التعاون. ويسهم التنسيق اليومي في تحسين الجهود للسيطرة على الأرض، وحماية المدنيين، وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية، بما يضمن حصول الجيش اللبناني على كل الدعم اللازم للعمل بأمان وفعالية”.