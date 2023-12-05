الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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اليونيفيل تحثّ على إنهاء "دائرة العنف".. كيف علّقت على استهداف الجيش اللبناني؟

منذ 15 دقيقة
دورية للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عند الحدود الللبنانية الجنوبية (أ ف ب)

دورية للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عند الحدود الللبنانية الجنوبية - أرشيفية (أ ف ب)

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أشارت قوات “اليونيفيل” عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أنّه “خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف. ونواصل حثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس”.

وأضافت: “أكدت القوات المسلحة اللبنانية استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين عندما استهدف الجيش الإسرائيلي قاعدتهم اليوم، وهذه هي المرة الأولى التي يستشهد فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الحرجة. إن الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل”.

 

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