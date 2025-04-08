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اليونيفيل تحذر من أي تصعيد قد يعرض الاستقرار الهش للخطر

منذ 15 دقيقة
قوات اليونيفيل

قوات اليونيفيل

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في إطار استمرار التوترات في المنطقة، أكدت قوات اليونيفيل أنها تواصل رصد الوجود الإسرائيلي والضربات الجوية التي تستهدف الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، شددت اليونيفيل على أهمية احترام جميع الأطراف للقرار 1701، محذرة من أن أي تصعيد قد يعرض الاستقرار الهش في لبنان للخطر.

وفي وقت سابق أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ “انتهاك إسرائيل للقرار 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في تشرين الثاني الماضي يُهدّد الاستقرار في الجنوب”.

من جانبها ووصفت أورتاغوس في مقابلة خاصة على “العربية”، حزب الله بـ”سرطان” داخل لبنان يجب استئصاله إذا أُريد للبلاد أن تتعافى، واتهمت المسؤولة الكبيرة في إدارة ترامب إيران بجرّ الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار.

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