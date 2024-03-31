اليونيفيل تحذر من اندلاع صراع أكبر جنوب لبنان!

حذر الناطق باسم “اليونيفيل”، (الأحد 31-3-2024) من أن التطورات جنوب لبنان مقلقة جدا والتصعيد قد يؤدي لصراع أكبر بكثير.

وأضاف: “لاحظنا في الفترة الماضية أن القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أكثر عنفا ودموية”.

ورأى أنه لا مجال لحل عسكري بين لبنان وإسرائيل يتسبب في صراع أكبر لا يرغب فيه أحد.

لافتاً إلى أنه “ما زال هناك متسع للتفاوض وما زالت هناك فرصة للوصول إلى حلول بشأن جنوب لبنان”.

وأمس السبت، قال المتحدث باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي إنّ “ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجماً لبنانياً أصيبوا بجروح أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق”.

وأضاف: “تم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي”، مشيراً إلى أنّ “اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار”.

وشدد تيننتي على “وجوب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة”، وحضّ “جميع الأطراف على وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى بدون داع”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “دان” الانفجار الذي وقع السبت وأعرب عن “قلقه البالغ” إزاء التبادل المتكرر لإطلاق النار على طول الخط الأزرق.

وقالت وزارة الدفاع النروجية إنّ مراقباً نروجيّاً تابعاً للأمم المتحدة أصيب “بجروح طفيفة” وتم نقله إلى المستشفى.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة هانيه أولافسن لوكالة الأنباء النروجية “إن تي بي” إنّ “الظروف المحيطة بالهجوم غير واضحة”.

وأوضح تيننتي لـ”وكالة فرانس برس” أنّ المراقبين الآخرين من أوستراليا وتشيلي، مضيفاً أنّ جميع الجرحى الأربعة في حالة “مستقرة”.