الخميس 6 صفر 1447 ﻫ - 31 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونيفيل ترصد 73 ذخيرة غير منفجرة.. إليكم التفاصيل

منذ ساعتين
قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

A A A
طباعة المقال

أكد القطاع الغربي في “اليونيفيل”، أن “سلامة وأمن السكان المدنيين في جنوب لبنان، لا تزال أولوية مطلقة بالنسبة إلى القطاع الغربي من القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، الذي يواصل العمل بعزم تام، ووفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.

وأشار القطاع في بيان، إلى أنه “خلال الأشهر الستة الماضية، نفذ حفظة السلام في القطاع الغربي أنشطة تهدف إلى الحد من المخاطر على السكان، حيث تمكنوا من رصد والإبلاغ عن 73 ذخيرة غير منفجرة (UXO). وتم إبلاغ الجيش اللبناني (LAF) على الفور بكل حالة اكتشاف، لتتمكن وحداته المختصة من التدخل السريع وتنظيف وتأمين المناطق الخطرة المحتملة”.

وأوضح أن “هذه العمليات تجري بشكل مستقل أو بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ما يعكس التزامًا مشتركًا حماية المجتمعات المحلية ومنع وقوع حوادث قد تهدد حياة المدنيين، خصوصًا الأطفال والمزارعين الذين غالبًا ما يكونون عرضة للمخاطر الكامنة في الأرض”.

وأضاف: “خلال أحدث العمليات الميدانية، قدّم حفظة السلام دعمهم للجيش اللبناني في عمليات تفتيش وتأمين المناطق التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة، مثل الألغام والذخائر المهجورة. وقد سمح هذا التعاون بإزالة التهديدات المحتملة وإعادة أجزاء من الأراضي لاستخدامها الآمن من قبل السكان”.

وذكر أن قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي، وجه نداءً إلى سكان جنوب لبنان، قال فيه: “من الضروري التذكير بأنه في حال العثور على أجسام مشبوهة من حيث الشكل أو الحجم أو المواد التي قد تكون مرتبطة بذخائر أو مكونات متفجرة، يُمنع منعًا باتًا لمسها أو العبث بها. فهذه الأجسام قد تكون شديدة الخطورة. ويجب إبلاغ الجيش اللبناني فورًا ليتمكّن خبراء المتفجرات من التدخل وضمان سلامة المنطقة”.

وختم: “تؤكّد اليونيفيل – القطاع الغربي استمرار تعاونها الوثيق مع الجيش اللبناني، والتزامها الثابت حماية المدنيين، من خلال أنشطة يومية تشمل الوقاية والمراقبة وإزالة المخاطر، بهدف مشترك يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في جنوب لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ميشال معوض
    معوض: خطاب الرئيس يشكّل خطوة متقدمة في اتجاه تكريس مبدأ سيادة الدولة
    مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
    مياه بيروت ذكّرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل
    مقاتلون من حزب الله
    مصادر دبلوماسية للحدث: لبنان أمام ضغوط غير مسبوقة بسبب سلاح حزب الله

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يصل بيروت غداً
    غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
    العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل يُقنِع برّي "الحزب"؟