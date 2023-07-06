الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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اليونيفيل تسعى لإعادة الهدوء جنوبًا: لا نستطيع تأكيد مصدر الانفجارات

منذ 24 دقيقة
آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية

آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية

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أعلنت قوات “اليونيفيل” أنّها أجرت اتصالات مع المسؤولين اللبنانيّين والإسرائيليّين لإعادة الهدوء ومنع أي تصعيد إضافي في المنطقة الحدودية.

كما دعت “اليونيفيل” الأطراف كافة إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تفاقم الأوضاع.

وأضافت: “لا نستطيع تأكيد مصدر الانفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونجري تحقيقًا للتأكد من طبيعتها”.

يأتي ذلك فيما غرّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على “تويتر”، مشيرًا إلى أنّه “متابعة للإنفجار بالقرب من قرية الغجر، فبعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت للمكان، إتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية إنفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية.”

وأشار إلى أنه ردًا على ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان.

هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا.

 

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