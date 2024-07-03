اليونيفيل تسلّم تجهيزات للدفاع المدني لمحافظ النبطية

تسلّمت محافظ النبطية هويدا الترك في السراي الحكومي، من المسؤول في قسم الشؤون المدنية في اليونيفيل سلطان سليمان، معدات وتجهيزات خاصة لمراكز الدفاع المدني في المنطقة الحدودية مقدمة من اليونيفيل، بحضور المدير الاقليمي للدفاع المدني في محافظة النبطية حسين فقيه.

وبعد الاطلاع على قسم من المعدات والتجهيزات، قالت محافظ النبطية: “اليوم نتسلم هذه المساعدات من وحدة الشؤون المدنية في اليونيفيل مشكورة وهي مقدمة للدفاع المدني، إنها مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يحتاجها الدفاع المدني في عمله اليوم وخصوصًا في ظروف الحرب والعدوان الاسرائيلي الذي يستهدف المناطق الحدودية، وأيضًا يمكن استخدامها لمواجهة الحرائق التي تحصل”.

اضافت: “نتمنى ان تستمر هذه المساعدات لكي نتمكن من تغطية اكبر عدد ممكن من المراكز التابعة للدفاع المدني، ولا بد أن نثمن التعاون القائم مع اليونيفيل وهم يسعون دائما معنا لتأمين قدر كبير من المساعدات”.

وتابعت: “من هنا اود ان اوجه التحية والتقدير لكل متطوع وعامل في الدفاع المدني على ما يبذلونه من جهود جبارة في مهامهم، وتحية أيضًا لكل من يقدم ويضحي من أجل هذه الارض”.

بدوره، قال سليمان: “اليوم يقدم قسم الشؤون المدنية في اليونيفيل مساعدات مخصصة للدفاع المدني اللبناني، وقد تم رفع طلب طارىء لنا بهذا الخصوص لكي تتم هذه المساعدات اليوم، لا سيما ان عناصر الدفاع المدني يقومون بمهمات خطيرة جدا في الاماكن الساخنة التي تشهد حربا على الحدود اللبنانية، وبالتالي هذه المعدات هي بدلات مخصصة، وخوذات، وخراطيم مياه وحقائب إسعاف أولي”.

اضاف: “انها مساهمة متواضعة من اليونيفيل لكنها تأتي في سياق تطبيق اليونيفل للقرار 1701 الذي يدعو الى تعزيز سلطات الدولة اللبنانية ومؤسساتها في منطقة جنوب الليطاني. هذه المساعدات للدفاع المدني هي بالتحديد لعناصر الدفاع المدني الموجودين في المراكز الحدودية والتي تتعرض فيها البلدات الى قصف يومي وغارات”.

وتابع: “تحية للدفاع المدني بكل عناصره والعاملين فيه، حماهم الله، واليونيفيل ستبقى تعمل على تعزيز هذه المؤسسات الرسمية التي تقوم بمهمات خطيرة في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها جنوب لبنان”.

من جهته، قال فقيه: “نشكر محافظ النبطية على ما تبذله من جهود، ولوقوفها الى جانبنا وتواصلها مع اليونيفيل والجمعيات الدولية الموجودة في المنطقة. كما نشكر مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل لتقديمه هذه الدفعة من المساعدات وهي عبارة عن ألبسة حماية وخوذات سيتم توزيعها على مراكز الدفاع المدني في ميس الجبل، الطيبة ومركبا، وسنبقى ونستمر لخدمة اهلنا وناسنا”.

اضاف: “أرواح الناس امانة في اعناقنا والمواطن ينظر الينا على اننا شبكة امان له، وسنكون على قدر المسؤولية”.

وختم: “كل التحايا لرجال الدفاع المدني من متطوعين وموظفين، فهم ابطال بما يقومون به، والرجال المجهولون في الارض والمعروفون في السماء”.