اليونيفيل تعزي بشهداء الجيش: لاحترام الخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بشكل كامل

منذ 37 دقيقة
دورية تابعة لقوات اليونيفيل

تقدّمت “​اليونيفيل​” بـ”أحرّ التعازي للقوّات المسلّحة اللّبنانيّة، ولعائلات الأفراد الّذين سقطوا في الانفجار الّذي وقع في ​الناقورة​ بالأمس”، متمنّيةً الشّفاء العاجل للمصابين. وأشارت إلى أنّه “وفقًا للقوّات المسلّحة اللّبنانيّة، فقد وقع الحادث أثناء قيام عناصرها بفحص مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في المكان”.

ولفتت في بيان، إلى أنّ “هذه الخسارة المأساويّة تسلّط الضّوء على المخاطر الّتي تواجهها ​القوات المسلحة اللبنانية​، في ظلّ تحمّلها مسؤوليّات أكبر في تأمين ​جنوب لبنان​”، مشدّدةً على أنّه “كما أكّد مجلس الأمن في القرار 2790، على الأطراف ضمان الاحترام الكامل للخطّ الأزرق، ووقف الأعمال العدائيّة بشكلٍ كامل”.

وشدّدت “اليونيفيل” على أنّ “الانتشار الكامل للقوّات المسلّحة اللّبنانيّة في جميع أنحاء الجنوب يُعَدّ محوريًّا للقرار 1701، حيث تُنسّق اليونيفيل بشكلٍ وثيق مع السّلطات اللّبنانيّة لدعمها”.

