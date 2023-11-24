"اليونيفيل" تُحذّر من "عواقب مدمّرة" لأيّ تصعيد إضافيّ في جنوب لبنان

أعرب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، عن “قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق، الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبدد أرزاق الناس”.

لاثارو قال في تصريح: “باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه”، مشيرًا إلى أنّ “أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة”.

وشدد “على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع”.

يأتي ذلك فيما تعيش قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، منذ السابعة صباحًا، موعد بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، حالًا من الهدوء الحذر، إذ لم يسجل أي قصف معادٍ أو عمليات عسكرية.

كما تسود قرى وبلدات قضاء صور أجواء شبه طبيعية، ولوحظت حركة سير مقبولة على طول الخط الساحلي الممتد حتى الناقورة. وعاد العمل إلى طبيعته في سهل الناقورة.