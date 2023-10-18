"اليونيفيل" تُحذّر: وضع الجنوب متشنّج.. ولا تنزلقوا أكثر باتّجاه الحرب!

يعيش الجنوب اللبناني حالًا من الترقب الحذر من جراء التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت أفادت معلومات mtv أنّ قائد قوات اليونيفيل ألغى زيارته إلى الضهيرة اليوم، مع وقف لكلّ النشاطات في القطاع الغربي.

إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم قوّات اليونيفيل أندريا تننتي في حديث لـmtv أن “الوضع في الجنوب متشنّج ونحن مستمرّون بحضّ الأفرقاء على طول الخطّ الأزرق على عدم الانزلاق أكثر باتجاه الحرب”.

وأضاف: “نتمنّى من الأفرقاء في لبنان ونحضّهم على وقف إطلاق النار، والسماح لنا باقتراح حلّ لهذه الأزمة فلا أحد يريد أن يرى المزيد من الأشخاص يُقتلون ويُجرحون”.

ولفت تننتي إلى أن “خطة اليونيفيل تتغيّر وفق الأوضاع الأمنية على الأرض ولم نبدّل شيئًا من حيث انتشارنا ولكن إن سمعنا إشاعات نعود إلى الانتشار وجدول أعمالنا يقرره الوضع الأمني في البلاد”.