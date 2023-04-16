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"اليونيفيل" تُقدّم شاحنتين لجمع النفايات: ملتزمون بتحسين الظروف الحياتيّة

منذ 4 دقائق
آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية

آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية

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قدمت قيادة القطاع الغربي لـ “اليونيفيل”، بقيادة إيطاليا، شاحنتين لجمع النفايات لبلديتي البازورية في قضاء صور ورشاف في قضاء بنت جبيل.

من ناحيته، سلط قائد القطاع الغربي لليونيفيل العميد روبرتو فيرغوري الضوء على “العلاقة مع المجتمعات المحلية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل”.

وأضاف: “إننا نعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية من لبنان، لكننا أيضًا نبذل كل ما في وسعنا لضمان كل مساعدة إنسانية واجتماعية ممكنة”.

وختم فيرغوري قائلًا إنّ “التزام اليونيفيل وقوات حفظ السلام هو التزام شامل من أجل السلام وتحسين الظروف الحياتية للأهالي”.

إشارة الى أنّ التبرع هو جزء من التعاون المثمر والمستمر مع المجتمعات المحلية والذي يعد من أولويات “اليونيفيل”.

هذا وتساعد شاحنات جمع النفايات في احتواء التدهور البيئي، وبالتالي تهيئة الظروف لمستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

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