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"اليونيفيل" رحبت بإدانة قاتلي الجندي الإيرلندي

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 4:45 مساءً
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز

مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز

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أعلنت “اليونيفيل” في بيان أن “المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد”.

واذ رحّبت “باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة”، اشارت الى أنه “منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية”.

وختمت مجددة “أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا”.

وأصدرت المحكمة العسكرية، حكمها بقضية قتل الجندي الإيرلندي من قوة “اليونيفيل” شون رون وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي، محمد عياد.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” بأن المحكمة العسكرية أصدرت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء حكما بالإعدام غيابيا، بحق المتهم بقتل الجندي بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتهم عناصر من “حزب الله” بالضلوع فيها.

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