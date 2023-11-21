الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"اليونيفيل" في صدمة.. كيف علّقت على استهداف الصحافيين اللبنانيّين؟

منذ 24 دقيقة
قوات "اليونيفيل"

قوات "اليونيفيل"

A A A
طباعة المقال

علّق الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي على استشهاد صحافيين لبنانيين اليوم في غارة إسرائيلية في الجنوب.

وأشار تيننتي، ردًا على سؤال لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”، إلى أن “اليونيفيل شعرت بالصدمة والحزن لدى تلقيها خبر استهداف مجموعة من الصحافيين، بالقرب من طيرحرفا في جنوب لبنان”، وقال: “نتقدم بتعازينا لعائلات وأصدقاء الضحايا”.

واعتبر أن “الاستهداف المتعمد للصحافيين والمدنيين يعد انتهاكًا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جرائم حرب”.

وأكد أن “اليونيفيل تواصل حث كل الأطراف على احترام سلامة الصحافيين والمدنيين وتجنب ضرب المناطق التي قد يتعرضون فيها للأذى أو القتل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في بروكسل
    بو حبيب من بروكسل: لبنان يسعى جاهدًا إلى تجنّب الحرب.. ولكن!
    وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم
    وزير الدفاع يُحذّر: "غرفة عمليات" استُحدثت أخيرًا لبثّ السموم والإشاعات
    قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن
    سفير قطر للعماد عون: مستمرون بدعم لبنان والجيش في هذه الظروف الاستثنائية

    الأكثر قراءة

    استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    استهداف كتائب القسام لدبابة إسرائيلية
    غزة تحت النار
    خبير عسكري يعلق على عمليات القسام الأخيرة.. العناصر المنفذة "غير عادية"
    عناصر تابعين لحزب الله
    كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟