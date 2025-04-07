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اليونيفيل: قد نشهد أخيرًا عملية بطيئة نحو وقف إطلاق نار أكثر ديمومة في لبنان

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2025 8:17 مساءً
جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس

جنود من قوات اليونيفيل (رويترز)

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أعلن قائد قوات اليونيفيل، أرولدو لازارو ساينز، اليوم الإثنين، أن “توازن القوى قد تغير كثيرًا”، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن نشهد أخيرًا عملية بطيئة نحو وقف إطلاق نار أكثر ديمومة في لبنان.

واعتبر ساينز أنه سيكون هناك حاجة إلى مسار سياسي لوضع الأطراف على الطريق الصحيح لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل في لبنان.

وكان الجنوب قد تعزض اليوم الاثنين لثلاث غارات، حيث استهدفت الأولى محلًا لتصليح الدراجات النارية في الطيبة، بينما استهدفت الثانية طريقًا في بيت ليف، في حين استهدفت الثالثة أطراف بلدة الخيام.

كما أفادت الوكالة الوطنية بأن محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه خيمة في بيت ليف وأضافت ايضاً أن مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلتين على ساحة الطيبة.

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