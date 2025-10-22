الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
اليونيفيل: كل خرق يحمل تأثيراً سلبياً على المسار نحو الاستقرار

منذ 27 دقيقة
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز

أكدت “اليونيفيل” أنّها تواصل بالتنسيق اليومي مع الجيش اللبناني تنفيذ دوريات مشتركة، بهدف تعزيز الاستقرار وضمان أمن المجتمعات في جنوب لبنان.

وأشارت إلى أنّ “ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب يمثل ركناً أساسياً للوصول إلى الهدف المنشود من القرار 1701، والمتمثل في وقف دائم لإطلاق النار واستقرار مستدام”.

وشدّدت “اليونيفيل” على أنّ “كل خرق – مهما كان حجمه – يحمل تأثيراً سلبياً على المسار نحو الاستقرار، لافتةً إلى أنّ قواتها تقوم برصد الانتهاكات وتوثيقها بالتعاون مع الجيش اللبناني، في إطار الجهود المبذولة لإعادة الهدوء إلى المنطقة”.

