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اليونيفيل: لم نكن على علم بالجولة الإعلامية في يارون

منذ ساعة واحدة
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي

الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي

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بعد تعرض موكب للإعلاميين لاستهدافٍ إسرائيلي في منطقة يارون، يوم أمس الإثنين، أكد الناطق الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، أن “اليونيفيل لم تكن على علم بوجود الصحافيين في المنطقة في ذلك الوقت، ولم تشارك في تنظيم أو تنسيق زيارتهم”.

وقال: “نحن ندرك أن الصحافيين نجوا بأعجوبة من إصابة خطيرة بالأمس أثناء قيامهم بالتغطية بالقرب من الخط الأزرق، وقام حفظة السلام بالمساعدة في عملية استعادة مركباتهم ومعداتهم وتنسيق هذه العملية”.

وشدّد على أن “الصحافيين لديهم عمل مهم يقومون به، ولا سيما في أوقات النزاع، ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الأوقات”.

وكانت قد تعرّضت مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والأجانب في بلدة يارون الحدودية لقصف إسرائيلي مباشر، عصر أمس الإثنين، وذلك خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية.

وفي التفاصيل، فقد استُهدفت سيارات تابعة للوسائل الإعلامية بشكل مباشر، كما وطلب من الصحافيين إخلاء المنطقة فورًا وبشكل عاجل وطارئ.

 

 

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