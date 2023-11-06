اليونيفيل: من الصعب استعادة الاستقرار في جنوب لبنان

أكّد المتحدث بإسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي أنهم باقون في لبنان رغم الوضع الصعب، لافتاً الى أن تبادل إطلاق النار في لبنان مستمر منذ 4 أسابيع والمهمة صعبة.

وفي حديث لـ “العربية”، استنكر تيننتي مقتل مدنيين في جنوبي لبنان، معتبراً أن هذه الجريمة مخالفة للقانون الدولي.

وقال: “الاشتباكات جنوبي لبنان لا تزال محصورة بين حزب الله وإسرائيل، لكننا نخشى من وقوع الأخطاء التي تؤدي لتصعيد أخطر في لبنان”.

أضاف: : “نشعر أنه من الصعب استعادة الاستقرار كما كان في جنوب لبنان، ولا يمكننا تحديد من استهدف مراكزنا في لبنان ولكن التحقيق مستمر”.