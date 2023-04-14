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اليونيفيل: نحث الجميع على الامتناع عن أية أعمال "استفزازية" أو تؤدي إلى تصعيد

منذ 15 ثانية
سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في الناقورة

سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في الناقورة

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اعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه في وقت سابق من هذا اليوم وقع توتر قرب ضريح الشيخ عباد بالقرب من كفركلا.

وقالت ارديل: “لاحظ جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل حشدا من 50 أو 60 فردا يرشقون الحجارة ويضعون علم حزب الله على السياج التقني، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق القنابل الصوتية والدخانية”.

وأضافت: “سرعان ما وصل الجيش اللبناني وعمل مع جنود حفظ السلام لتهدئة الوضع الذي اصبح مستقرا الآن”.

وختمت ارديل: “اننا نحث الجميع بشدة؛ وخاصة في هذا الوقت الحساس، على الامتناع عن أية أعمال يمكن اعتبارها استفزازية ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع”.

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