"اليونيفيل": نحث الجميع على وقف النار والسماح لنا بالمساعدة

أفادت “اليونيفيل” في بيان، بأن “يوم أمس شهد إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق على مدى فترة طويلة وعلى نقاط عدّة على الخط، وشكّل ذلك تبادلاً لإطلاق النار عبر الخط الأزرق”.

وقالت: “في ما يتعلق بعلما الشعب، نعلم أن إسرائيل ضربت موقعاً يبعد حوالى 2,5 كيلومتراً عن البلدة عند الساعة 5:20 مساءً، وسمع جنود حفظ السلام على بعد بضعة كيلومترات إطلاق نار وانفجارات بعد ذلك”.

وأضافت: “بناءً على ما تمكّنت اليونيفيل من ملاحظته، لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول على وجه اليقين كيف أصيبت مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يغطون الأحداث، وقُتل أحدهم. وإذا استمر الوضع في التصعيد، فمن المرجح أن نرى المزيد من هذه المآسي. إن أي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة ويجب منعها في جميع الأوقات. ولهذا السبب نحثّ الجميع على وقف إطلاق النار والسماح لنا، كحفظة سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول، فلا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون”.

وختمت: “نجدد تقديم تعازينا القلبية لعائلة عصام عبدالله، كما نعرب عن تمنياتنا وآمالنا الصادقة بالشفاء الكامل والعاجل للصحافيين الآخرين الذين أصيبوا”.