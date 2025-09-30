الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
اليونيفيل: ندعم الجيش اللبناني ونساعده على الانتشار

منذ 35 دقيقة
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز

أكّدت “اليونيفيل” أنّ “الشراكة مع الجيش اللبناني تساعده على الاستجابة بفعالية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا”.

وقالت: “ندعم الجيش اللبناني ونساعده على الانتشار في مواقعه”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل، كانديس آرديل، أن مسيّرة إسرائيلية سقطت داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، موضحة أنه لم يُصب أحد بأذى.

وأفادت آرديل بأن حفظة السلام المتخصصين في التخلّص من الذخائر المتفجرة قاموا فوراً بعزل المسيّرة وتأمين محيطها، وتبين أنها لم تكن مسلّحة بل مزودة بكاميرا. وأكد الجيش الإسرائيلي لاحقاً أن المسيّرة تابعة له.

وأشارت المتحدثة إلى أن اليونيفيل تأخذ أي تهديد ضد أفرادها أو منشآتها على محمل الجد، مؤكدة أن هذه المسيّرة سقطت من تلقاء نفسها وأنه كما هو الحال مع جميع الطلعات الجوية للجيش الإسرائيلي فوق جنوب لبنان، يُعد ذلك انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.

وختمت آرديل بالقول: “على الرغم من هذه التحديات، تعمل قوات حفظ السلام بحيادية وثبات لدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، رغم أن الانتهاكات المستمرة تعرّض هذا الاستقرار للخطر”.

