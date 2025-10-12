اليونيفيل: هجوم جديد بطائرة إسرائيلية قرب كفركلا وإصابة جندي حفظ سلام

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيانٍ، أنّ “مسيرة إسرائيلية ألقت قبيل ظهر أمس قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لها في بلدة كفركلا، ما أدّى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقّى على إثرها الإسعافات الأولية”.

وأوضحت اليونيفيل أنّ “جنود حفظ السلام كانوا قد رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار”، مشيرةً إلى أنّ “هذا الهجوم هو الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنودها بقنابل أطلقتها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي”.

واعتبرت القوة الدولية أنّ “الحادث يشكل انتهاكًا خطيرًا جديدًا للقرار 1701، ويعبّر عن استخفاف مقلق بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن”.

وجددت اليونيفيل دعوتها إلى “جيش الدفاع الإسرائيلي لوقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم، والالتزام بالاستقرار الذي تعهّدت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه”.