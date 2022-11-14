اليونيفيل: يجب اتخاذ إجراءات بشكل استباقي لمنع الانتهاكات

أعلنت اليونيفيل في بيان، أنه “خلال ترؤس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، الاجتماع الثلاثي المنتظم الذي عقد في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة اليوم، قدّم التهنئة الى ممثلي الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على الاتفاق البحري الأخير والتاريخي، وهذا يظهر أن الخلافات التي تبدو مستعصية على الحلً يمكن حلها”.

واذ رحب اللواء لاثارو بـ”رسائل التهدئة الأخيرة”، حثّ “كبار المسؤولين في القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في الغرفة على ضمان دعم هذه الكلمات بعمل ملموس وقال: إنني أحثّكم على منع أي أنشطة يمكن أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر. وتماشياً مع توقّعات مجلس الأمن، يجب اتخاذ إجراءات بشكل استباقي لمنع الانتهاكات والسلوك الاستفزازي من جانبكما وأن نرى المرتكبين يحالون الى المساءلة”.

وشكر “الأطراف على حسن نيتهم وتعاونهم في تسهيل موسم قطاف الزيتون في الحقول التي يشطرها الخط الأزرق، وشجّع الأطراف على استكشاف ترتيبات محلية مماثلة للمساعدة في تقليل التوترات”.

واشار البيان الى ان “المناقشات تركزت خلال الاجتماع، على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وحريّة حركة جنود حفظ السلام، وقضايا أخرى ضمن نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة”.