امانة العمل في الاحرار: المسؤولون مستمرون بوضع العصي في دواليب التأليف

أشارت أمانة العمل والشؤون الاجتماعية في حزب الوطنيين الأحرار في بيان، الى “تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، فأسعار المحروقات تحرق جيوب المواطنين، سعر الرغيف يسرق من أكل الفقراء قضمة في كل تسعيرة جديدة، المواد الغذائية المدعومة تختفي تحت قبعات الطمع لتظهر على رفوف المحلات بأسعار يندر القادر على شرائها. وغيرها من المشاكل، ناهيك عن غياب الكهرباء بفعل عدم أهلية المسؤولين عن هذا القطاع”.

ولفتت الى أن “اللبناني يدفع ثمن جشع وقلة خبرة المسؤولين وفسادهم المتمادي، وقد استنفدت قدرات المواطنين المالية والصحية والاجتماعية. ورغم كل ما سبق وما لم يذكر، ما زال المسؤولون مستمرين بتعنتهم وواضعين العصي في دواليب تأليف حكومة اختصاصيين ومستقلين، غير آبهين بمتطلبات وطن موضوع في العناية الفائقة بدون أي علاج أو حتى صدمة تعيد له الحياة”.

ودعت المواطنين إلى “التضامن والتعاضد لاجتياز العاصفة والوصول الى بر الأمان في لبنان”.