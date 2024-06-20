امتحانات أو لا امتحانات.. وزير التربية يعلن قراره النهائي!

شدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن الامتحانات الرسمي أنه “ليس بعيدا عن الأجواء التي يعيشها طلاب لبنان بخاصة في الجنوب اللبناني ولكن امامنا استحقاق تربوي وهو الامتحانات الرسمية”.

وتابع الحلبي في تصريحات للـ MTV: “المطلوب مني اجراء هذه الامتحانات، وكل الترويج عن ان الوزارة غير جاهزة وانه سيكون هناك إفادات كلها اشاعات واشدد الامتحانات في مواعيدها”.

وأضاف “نعيش كل الصعوبات والهواجس التي يتكبدها تلاميذ الجنوب لكننا أمام استحقاق تربوي وطني واخترنا المراكز في الأماكن الأكثر أماناً ووضعنا خطة طوارئ ووزّعنا بطاقات الترشيح التي لا تُوزَّع عادة قبل 24 ساعة من موعد الامتحان”.

كما أكدت مصادر في وزارة التربية للـ LBCI أن “الامتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة قائمة، وستتضمن المسابقات أسئلة اختيارية تراعي تلاميذ الجنوب والنبطية والمناطق المقفلة”.

وأشارت المصادر الى ان “الوزارة لديها خطة استبدال مراكز الامتحانات في حال تأزم الوضع الأمني في منطقة معينة”.